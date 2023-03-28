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      Карагандинская область

    Около 50 % территории Карагандинской области покрыто снегом

    28 Марта 2023, 00:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Карагандинской области сообщил о паводковой ситуации в регионе. По данным космомониторинга, 50 % территории Карагандинской области на сегодня покрыто снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день продолжаются сбросы с Самаркандского водохранилища расходом 15 м3/сек при притоке 15 м3/сек, с Интумакского водохранилища сброс производится в объеме 8 м3/сек при притоке 16.5 м3/сек.

    Из населенных пунктов вывезено 2 млн 247 тысяч м3 снега.

    Специалисты провели нарезку 139 км водоотводящих траншей, очистили 187 км каналов и арыков. Также завершена очистка 4845 единиц водопропускных труб и 463 мостов.

    Помимо этого, были проведены взрывные работы по рыхлению льда на реках области на 15 участках в Бухар-Жырауском, Осакаровском, Каркаралинском районах на общей площади 6500 кв.м.

    «Сотрудники ДЧС Карагандинской области на постоянной основе проводят информационно-разъяснительную работу с населением. Проводятся профилактические рейды, на которых с жильцами частных домов, где есть риски подтопления, ведутся разъяснительные беседы о соблюдении мер безопасности, вручаются памятки. Всего с населением проведено 622 сходов с охватом более 30 тысяч человек. Жителям вручено свыше 25 тысяч памяток», - сообщили в пресс-службе ДЧС Крагандинской области.

    Обстановка по области стабильная. Подтопления населенных пунктов и переливов на автодорогах не зарегистрировано. Противопаводковые работы продолжаются и находятся на контроле.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок ДЧС
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