Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 5% казахстанцев зарабатывают меньше прожиточного минимума

    17 Февраля 2023, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 11 тысяч микрокредитов будет выдано в 2023 году. Об этом сообщил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одна важнейшая задача в рамках регионального развития – повышение доходов населения. Благополучие граждан и повышение их доходов – главный показатель эффективности реформ. Одним из столпов Справедливого Казахстана является справедливое распределение национального дохода. В настоящее время на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов», - сказал Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний в Сенате.

    По его словам, доходы около 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, наблюдается увеличение этой категории граждан.

    «Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях, - сообщил Маулен Ашимбаев. - Если посмотреть на структуру занятости, то около 5 миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов, у нас заняты низкопроизводительным трудом. Одним из решений, позволяющим повысить благосостояние населения, является развитие микро- и малого предпринимательства».

    Малый бизнес в то же время расположен сегодня и концентрируется в крупных городах. В сельской местности жители сталкиваются с ограниченными возможностями для развития бизнеса.

    В этой связи, отметил спикер, нужны эффективные инструменты и методы изменения данной ситуации.

    «Нужно отметить, что в Жамбылской области реализуется пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. Первые результаты обнадеживающие. Сегодня рассматривается вопрос о масштабировании этого подхода на республиканском уровне. На эти цели в 2023 году предусмотрено более 52 миллиардов тенге для всех регионов страны, что позволит выдать 11 тысяч микрокредитов», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Экономика Общество Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд на День столицы
    Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров