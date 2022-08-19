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    Около 5,5 млн выплатят владельцы отгрызшего ногу акмолинке алабая

    19 Августа 2022 14:05

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Рано утром жительница города Атбасара шла на автобусную остановку, чтобы добраться до работы, когда неожиданно на нее набросился соседский алабай. В результате нападения собаки женщина лишилась ноги. Атбасарский районный суд обязал владельцев пса оплатить пострадавшей ущерб, причиненный здоровью, а также моральный вред в размере пяти млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, было установлено, что жительница города Атбасара по дороге на работу подверглась нападению собаки породы алабай, и ей был причинен тяжкий вред здоровью.

    Отделом полиции Атбасарского района в отношении хозяина собаки составлен протокол об административном правонарушении с наложением административного взыскания в виде штрафа.

    «В результате полученных повреждений пострадавшая Е. находилась на стационарном лечении, требуется дальнейшее лечение и протезирование. В ходе лечения затрачены денежные средства на приобретение инвалидной коляски, лекарств и др. Женщина потеряла общую трудоспособность, перенесла ампутацию левой голени», - поделились в ведомстве.

    Как выяснилось, владельцы собаки, Г. и Ч., документов на животное не имеют. Собака азиатской породы, ей шесть лет. Ответственность ответчиков солидарная, так как собака была приобретена во время их совместной жизни, и уход за собакой они осуществляли совместно.

    «Решением Атбасарского районного суда Акмолинской области частично удовлетворен иск гражданки Е. к ответчикам Г. и Ч. о возмещении ущерба, причиненного здоровью, и взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал солидарно с ответчиков в пользу пострадавшей материальный ущерб на сумму 357 914 тенге, утраченный заработок в размере 85 131 тенге, компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге и расходы по оплате помощи представителя», - резюмировали в ведомстве.

    Решение суда не вступило в законную силу.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Суды
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