Около 40% школ Карагандинской области не имеют качественного Интернета

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов встретился с жителями Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Участники встречи акцентировали внимание на проблемных вопросах региона.

В образовательной сфере региона нерешенными остаются вопросы дефицита кадров и обеспечения школ интернетом. Около 40% школ Карагандинской области не имеют высокоскоростного соединения.

«Интернет на сегодняшний день является одним из главных источников получения знаний. При этом свыше 3 тыс. казахстанских школ не имеют доступа ко всемирной сети. В Актюбинском сельском округе реализуется пилотный проект, по которому учителя городских школ через Интернет проводят занятия для учеников малокомплектных школ на селе, но, если не будет Интернета, преподавание будет невозможно. Поэтому вопрос обеспечения доступа к сети в школах является одним из актуальных и должен решаться местными и центральными госорганами совместно», — отметил Алтай Кульгинов.

В числе проблемных вопросов Карагандинской области также наличие трех аварийных и одной трехсменной школы. Кроме того, 21 объект образования (8 школ, 8 детсадов, четыре колледжа, одна организация допобразования) требуют ремонта. Нехватка ученических мест составляет свыше 5,8 тыс.

До 2026 года по программе «Комфортная школа» планируется построить 18 школ, 8 из них в областном центре. В обновлении также нуждается оборудование колледжей (устарело 60%), лабораторий и мастерских (50%).

Особый акцент в ходе обсуждения проблемных вопросов социального развития Карагандинской области был сделан на работе с безработной и не обучающейся молодежью. В регионе к так называемой категории NEET относятся 18 750 молодых людей, больше 8 тыс. из них из Караганды.

Специально для молодых казахстанцев в республике действует программа микрокредитования, финансовую помощь молодым специалистам в рамках «Первого рабочего места» и «Молодежной практики» оказывает государство.

«Необходимо очень серьезно заняться решением проблем молодежи. С этой целью в республике разработана Концепция развития молодежной политики. Акиматам на местах поручено принять комплексные региональные программы, которые должны включать наиболее актуальные для молодежи темы: трудоустройство, повышение квалификации, обеспечение жильем, организация досуга. Для каждого из этих вопросов нужно определить инструменты, которые помогут упростить жизнь молодежи. Сейчас перед обществом встают новые вызовы, противостоять которым местные и центральные органы должны вместе. Формальный подход в этом не поможет»,— подчеркнул Алтай Кульгинов.

Актуальные проблемы населения были обсуждены во время встречи заместителя Премьер-Министра с жителями Каркаралинского района. Поднимались вопросы экологии, развития медицинской и образовательной инфраструктуры, строительства досуговых центров для детей и молодежи и многие другие.

Алтай Кульгинов рассказал о планах по реализации Программы повышения доходов сельского населения «Ауыл аманаты».

«Из 100 млрд тенге, выделенных на кредитование сельских инициатив из республиканского бюджета в 2023 году, 3,4 млрд тенге предназначены для Карагандинской области. На эти средства планируется выдать 603 микрокредита, создав 639 личных подсобных хозяйств и рабочих мест» — проинформировал вице-премьер.



