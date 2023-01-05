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    Около 40 человек спасли из снежного заноса за два дня в Жамбылской области

    5 Января 2023, 14:53

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Все эвакуированные граждане в медицинской помощи не нуждались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    4 января сотрудники ДЧС спасли 13 человек (из них 3 детей) из четырех авто, которые застряли в снежном заносе на дорогах в Жуалынском и Кордайском районах Жамбылской области. В спасательной операции участвовали 7 сотрудников и 3 единицы техники.

    В этот же день позже в Жуалынском районе, на 581 км автодороги Алматы – Ташкент – Термез из неисправного пассажирского автобуса эвакуировали в ближайшее кафе 13 человек.

    Также 5 января в 3:50 в Сарысуском районе на 130 км автодороги Жанатас – Каратау из неисправного пассажирского автобуса эвакуировали в ближайший населенный пункт 11 человек.

    Ранее сообщалось, что более 500 автомашин освободили из снежного плена полицейские на трассах Жамбылской области.


    Фото: gov.kz
    Жамбылская область Регионы Дороги МЧС ДЧС Спасение Тараз
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