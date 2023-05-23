Около 4 тысяч кустов опийного мака изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области совместно с полицейскими Казыгуртского районного отдела полиции выявили посев наркосодержащего растения в доме одного из местных жителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

При обыске в доме сельчанина полицейские изъяли более 3900 наркокустов, похожих на опийный мак.

Согласно заключению экспертизы, изъятые кусты наркосодержащего растения оказались опийным маком общим весом более 160 кг.

Фкт зарегистрировали по ст. 300 УК РК. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.



