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      Образование

    Около 4 млрд тенге потратят на ремонт объектов образования в СКО

    6 Февраля 2023, 15:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют капитально отремонтировать 39 объектов образования. На эти цели выделили 3,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления образования Назир Жашибеков сообщил, что в прошлом году отремонтировали 31 объект на 2,5 млрд тенге. В том числе 21 - по программе «Ауыл - ел бесігі». Проводился комплексный ремонт с заменой кровли, окон, системы отопления.

    «Продолжается работа по ликвидации аварийных школ. Ведется строительство двух школ на 720 мест в Тайыншинском районе. В будущем планируем школу на 120 мест в селе Драгомировка. С целью сокращения дефицита мест в Петропавловске до 2026 года будут построены четыре новые школы на 3,3 тысячи мест», - отметил Назир Жашибеков.

    Планируют закупить 28 предметных кабинетов. В прошлом году приобрели 28 кабинетов физики и биологии на 150 млн тенге.

    «С 2020 года во всех полнокомплектных 48 школах Петропавловска внедрен механизм подушевого финансирования. Это позволяет самостоятельно и эффективно распоряжаться финансами, экономить и перенаправлять их. За счет сэкономленных средств в этом году планируется отремонтировать и укрепить материально-техническую базу городских школ», - добавил Назир Жашибеков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Петропавловск
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