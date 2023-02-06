Около 4 млрд тенге потратят на ремонт объектов образования в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют капитально отремонтировать 39 объектов образования. На эти цели выделили 3,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления образования Назир Жашибеков сообщил, что в прошлом году отремонтировали 31 объект на 2,5 млрд тенге. В том числе 21 - по программе «Ауыл - ел бесігі». Проводился комплексный ремонт с заменой кровли, окон, системы отопления.

«Продолжается работа по ликвидации аварийных школ. Ведется строительство двух школ на 720 мест в Тайыншинском районе. В будущем планируем школу на 120 мест в селе Драгомировка. С целью сокращения дефицита мест в Петропавловске до 2026 года будут построены четыре новые школы на 3,3 тысячи мест», - отметил Назир Жашибеков.

Планируют закупить 28 предметных кабинетов. В прошлом году приобрели 28 кабинетов физики и биологии на 150 млн тенге.

«С 2020 года во всех полнокомплектных 48 школах Петропавловска внедрен механизм подушевого финансирования. Это позволяет самостоятельно и эффективно распоряжаться финансами, экономить и перенаправлять их. За счет сэкономленных средств в этом году планируется отремонтировать и укрепить материально-техническую базу городских школ», - добавил Назир Жашибеков.

