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    Около 370 неиспользуемых участков выявили в Петропавловске

    14 Марта 2022, 19:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске городские власти выявляют неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, вопрос рассматривали на заседании акимата. Всего за 2019-2021 годы в судебном порядке изъяли 83 участка.

    «Анализ выявил свободные земельные участки, которые реализованы посредством аукциона для строительства многоэтажных жилых домов. Кроме того, выявлено и направлено в инспекцию 369 материалов по длительному неиспользованию или по использованию не по целевому назначению земельных участков. Аналогичная работа проводится в садоводческих товариществах. За три года поставили на учет 896 неиспользуемых участков», - проинформировали в пресс-службе.

    Еще одним вопросом заседания акимата города стало благоустройство дворов, установка павильонов и площадок для мусорных контейнеров.

    «Разработан и утвержден единый эскиз остановочного павильона, совмещенный с цветочным павильоном, где предусмотрено теплое помещение для ожидающих автобус. Аким города Булат Жумабеков отдельно поручил продолжить работу по созданию условий для пассажиров на остановках. Вопрос содержания стоял и ранее, часть предпринимателей начали эту работу. Ее необходимо продолжить и взять на контроль», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Судебный процесс Регионы Казахстана Общество
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