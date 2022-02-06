Около 339 млрд тенге выплачено из ГФСС в поддержку работающего населения в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) 1,1 млн человек в Казахстане получили социальные выплаты на общую сумму 338,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Социальная выплата из ГФСС на случай утраты трудоспособности назначается участнику системы обязательного социального страхования (далее – СОСС) в дополнение к государственному социальному пособию по инвалидности, выплачиваемому из средств бюджета. За назначением выплаты можно обратиться в отдел медико-социальной экспертизы при первичном установлении инвалидности. В 2021 году данную выплату получили 94,7 тысяч человек на сумму 26,9 млрд тенге.

Социальная выплата из ГФСС на случай потери кормильца назначается иждивенцам умершего участника СОСС в дополнение к государственному социальному пособию по потере кормильца, выплачиваемому из средств бюджета. За назначением выплаты можно обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Госкорпорация). В 2021 году эту выплату получили 57,7 тысяч человек на сумму 17,7 млрд тенге.

Социальная выплата из ГФСС на случай потери работы назначается участнику СОСС, который зарегистрирован в качестве безработного. За назначением выплаты можно обратиться:

- в Госкорпорацию, если лицо зарегистрировано в качестве безработного;

- в центр занятости населения при регистрации в качестве безработного;

- через веб-портал egov.kz при наличии сведений о регистрации в качестве безработного;

- через портал «Электронная биржа труда» (enbek.kz).

Данная выплата назначается на период от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в СОСС. Размер выплаты составляет 40% от среднего дохода за последние два года. В 2021 году эту выплату получили 105,7 тысяч человек на сумму 16,2 млрд тенге.

Социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается работающим женщинам, участвующим в СОСС, на основании листа временной нетрудоспособности по беременности и родам (далее – больничный лист), отмеченного работодателем.

Размер данной выплаты зависит от доходов, с которых уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев, и количества дней нетрудоспособности, согласно больничному листу. В 2021 году эту единовременную выплату получили 225,5 тысяч будущих мам на общую сумму 123,6 млрд тенге.

Также в 2021 году 662,8 тысяч получателям осуществлены ежемесячные социальные выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года на общую сумму 154,5 млрд тенге.

Размер этой выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года работы. Законодательством установлен минимальный размер выплаты – на уровне аналогичного ежемесячного государственного социального пособия по уходу за ребенком до 1 года с дополнительным перечислением к этой сумме обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ). Максимальный размер выплаты – не более 40% от семикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год, т.е. в 2022 году – 168 тысяч тенге.

Из назначенных вышеуказанных социальных выплат, за исключением «на случай потери кормильца» удерживаются ОПВ и перечисляются на счет получателя в Единый накопительный пенсионный фонд.

Одним из способов назначения социальных выплат из ГФСС является проактивный формат – без обращения граждан в государственные органы и организации. В этих случаях на мобильный телефон граждан приходит sms-сообщение, касающееся оформления выплат, на которое нужно дать согласие.

Проактивная услуга оказывается при условии регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на портале Электронного правительства (egov.kz), получения сведений из информационных систем о наступлении социального риска, наличия социальных отчислений, поступивших в ГФСС за последние 24 месяца, а по беременности и родам за последние 12 месяцев, а также номера банковского счета.

Также, после получения свидетельства о рождении ребенка, при наличии электронной цифровой подписи, можно оформить выплату по уходу за ребенком до 1 года через egov.kz.

При этом традиционные способы подачи заявления через Госкорпорацию по месту жительства тоже действуют для тех, кому удобно подавать документы в бумажной форме.

Напомним, с 1 января 2022 года увеличены размеры трех социальных выплат из Государственного фонда социального страхования. Эта мера коснулась 347,7 тысяч человек.