Около 33 млн человек пострадали из-за наводнений в Пакистане

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В результате мощных наводнений пострадали миллионы жителей Пакистана, более тысячи человек погибли. Разрушены здания, мосты и дороги. В ООН обнародовали план оказания гуманитарной помощи пакистанцам. Для его реализации необходимы 160 млн долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Согласно оценкам, в Пакистане в результате «самого сильного наводнения за последние десятилетия» пострадали примерно 33 млн человек. С середины июня, когда на страну обрушились проливные дожди, стихия унесла жизни более тысячи человек, в основном детей. сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.

«Пакистан охвачен страданиями», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном гуманитарному призыву для этой страны. Он подчеркнул, что жители страны страдают от невиданных дождей и наводнений.

На сегодня в результате наводнений в Пакистане примерно 500 тыс. человек стали перемещенными лицами, многие из них нашли приют во временных лагерях. Стихия разрушила или повредила почти миллион жилых домов. Пропали 700 тыс. голов скота.

Гуманитарная ситуация усугубляется серьезными разрушениями транспортной инфраструктуры. Так, по предварительным оценкам, было повреждено почти 3500 км дорог и 150 мостов. Многие пострадавшие оказались в ловушке и не смогли бежать в более безопасные районы. К тому же им трудно доставить помощь.

Три цели

По словам представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, план по Пакистану направлен на достижение трех ключевых целей:

Во-первых, оказание жизненно необходимой помощи, в том числе медицинской и продовольственной, а также помощи с жильем.

Во-вторых, предотвращение крупных вспышек инфекционных заболеваний, в частности таких, как холера и диарея.

Третья цель заключается в обеспечении защиты и безопасности, в том числе в содействии в воссоединении семей.

Всего в рамках плана помощь получат 5,2 млн наиболее пострадавших жителей Пакистана.

Представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш заявил журналистам в Женеве, что усилия этого учреждения были сосредоточены на «экстренной помощи, направляемой в наиболее пострадавшие регионы». УВКБ отправляет туда палатки, кухонные плиты, одеяла и лампы на солнечных батарейках.

«На данный момент мы предоставили помощь на сумму 1,5 миллиона долларов, но в ближайшие недели, а также в среднесрочной перспективе потребуется гораздо больше», – сказал Мэтью Солтмарш.

Разрушительное воздействие

С июня в Пакистане идут проливные дожди. Уровень осадков только в этом месяце был на 67 процентов выше нормы. По состоянию на 27 августа количество осадков в стране в 2,9 раза превышало средний показатель за 30 лет.

Правительство объявило 72 района страны зонами стихийных бедствий. Учитывая то, что дожди не прекращаются, число таких районов увеличится.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер разъяснил, что во время наводнений люди не только тонут, но также погибают под обломками разрушенных зданий и от ударов током в воде. В таких ситуациях, как правило, отсутствует чистая питьевая вода. К тому же стихия приводит к разрушениям больниц и поликлиник. В последние недели в Пакистане было разрушено или повреждено по меньшей мере 888 медицинских учреждений.

Пакистан входит в число 10 стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений. По словам представителя Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис, нынешнее смертоносное наводнение является «следствием изменения климата, которое становится все более экстремальным». В марте и апреле Пакистан «находился во власти разрушительной жары и засухи, а теперь – проливных дождей».

Пресс-секретарь ООН объявил, что в знак солидарности с пострадавшим народом на следующей неделе в Пакистан отправится Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: ЮНИСЕФ



