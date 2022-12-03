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    Около 300 специалистов задействованы в восстановительных работах в Экибастузе

    3 Декабря 2022, 15:25

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На Экибастузской ТЭЦ, по состоянию на 13.00 3 декабря, работают 6 котлоагрегатов, еще 4 – находятся в резерве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб по ликвидации ЧС в Экибастузе.

    Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 298 человек и 53 единиц техники. Проводятся работы:

    1) ул. Сатпаева 8/3 – отогрев канализационной системы;

    2) ул. Машхур Жусупа 46 – откачка воды из теплосистемы;

    3) ул. Машхур Жусупа 42 – отогрев подвала;

    4) ул. Сатпаева 8 к. 3 – обход квартир;

    5) ул. Сатпаева 8 – обогревание поста полиции.

    С 27 ноября в ходе проведения ремонтных работ теплоснабжение восстановлено в 48 многоквартирных домах и 28 частных домах. Без теплоснабжения остаются 28 жилых и 72 частных дома, 3 объекта образования и 1 административное здание.

    По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе 6 детей.

    Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
    Павлодарская область Экибастуз ТЭЦ
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