Около 300 специалистов задействованы в восстановительных работах в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На Экибастузской ТЭЦ, по состоянию на 13.00 3 декабря, работают 6 котлоагрегатов, еще 4 – находятся в резерве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб по ликвидации ЧС в Экибастузе.

Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 298 человек и 53 единиц техники. Проводятся работы:

1) ул. Сатпаева 8/3 – отогрев канализационной системы;

2) ул. Машхур Жусупа 46 – откачка воды из теплосистемы;

3) ул. Машхур Жусупа 42 – отогрев подвала;

4) ул. Сатпаева 8 к. 3 – обход квартир;

5) ул. Сатпаева 8 – обогревание поста полиции.

С 27 ноября в ходе проведения ремонтных работ теплоснабжение восстановлено в 48 многоквартирных домах и 28 частных домах. Без теплоснабжения остаются 28 жилых и 72 частных дома, 3 объекта образования и 1 административное здание.

По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе 6 детей.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.



