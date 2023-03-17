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    Около 30 доз «синтетики» изъяли у двух жителей Алматы

    17 Марта 2023, 20:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 свертков психотропного вещества изъяли сотрудники полиции при задержании у двух подозреваемых в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В микрорайоне Достык у 21-летнего жителя Алматы в ходе личного досмотра изъяты 17 свертков с наркотическим веществом. Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество является психотропным наркотиком.

    Еще один житель города, 2000 года рождения, был задержан сотрудниками полиции с 10 свертками синтетического средства.

    «В ходе проверки были изъяты синтетические наркотические вещества, упакованные в полиэтиленовую оболочку. По указанным эпизодам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ, в особо крупном размере», и ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, в целях сбыта, в группе лиц, по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

    Другие сведения, касающиеся этих уголовных дел, в соответствии с требованиями Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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