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    Около 30 деловых соглашений подписано в рамках визита Президента во Францию

    30 Ноября 2022, 17:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экономическое сотрудничество стало одной из приоритетных тем официального визита Президента во Францию, об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства провел ряд встреч с лидерами ведущих французских компаний. Подробно обсуждались практические вопросы торгового, инвестиционного, промышленного, транспортно-логистического и энергетического взаимодействия.

    Так, председатель совета директоров нефтегазового гиганта Total Energies Патрик Пуянне рассказал Президенту, что его компания, инвестировавшая в нашу страну 12 млрд долларов, намерена реализовать еще несколько масштабных проектов. В частности, речь идет о строительстве ветряной электростанции мощностью 1 ГВт. Она будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

    Президент химической компании Air Liquide Франсуа Жаков рассказал Главе нашего государства о том, что его компания реализовала в Казахстане проекты с общим объемом инвестиций 120 миллионов евро. В частности, созданное с участием компании совместное предприятие наладило производство технического газа на базе нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре.

    Председатель совета директоров Orano S.A. Клод Имовен сообщил, что совместное предприятие KATCO производит 15 % годовой добычи урана в Казахстане и 7 % мировой добычи. Компания Orano S.A. является лидером атомной промышленности Франции.

    Тема атомной энергетики поднималась и в ходе беседы с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люком Ремоном. Президент обсудил с ним перспективы внедрения передовых технологий в атомной энергетике, что особенно актуально в контексте планов нашей страны по строительству АЭС. Также были рассмотрены возможности реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

    Председатель совета директоров Alstom Анри Пупар-Лафарж сообщил Главе государства о том, что компания в ближайшее время инвестирует 50 миллионов евро в проекты по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для железнодорожного транспорта. Сервисные центры Alstom, одного из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта, откроются в Астане, Алматы, Жамбылской и Туркестанской областях. В реализации этих проектов будет задействовано более 1 тыс. казахстанских специалистов.

    Важным событием визита в Париж стала встреча Главы государства с капитанами французского бизнеса – руководителями нескольких десятков крупных компаний, в числе которых Airbus, Saint-Gobain, Boehringer Ingelheim France, Soufflet Group, Total Energies, BPI France, Vicat, Syctom, Pellenc, Total Eren, PCM, Safran, Thales, Groupe EDF, Assystem, Evolution International, MHB SAS, Exa International, Rungis Semmaris, MBDA, SOPREMA и многие другие.

    Президент в своем выступлении представил новые перспективные направления инвестиционного сотрудничества. В частности, речь шла о проектах в агропромышленном комплексе, энергетике, реальном секторе экономики, транспорте и логистике, цифровизации.

    В рамках визита лидера Казахстана во Францию было подписано около тридцати деловых соглашений, которые принесут практическую пользу нашей экономике.

    Таким образом, за каждой встречей Президента в Париже – конкретные проекты, многомиллионные инвестиции, передовые технологии и новые рабочие места», - написал Руслан Желдибай.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Экономика Франция Инвестиции
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