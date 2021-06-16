Около 3 тысяч алматинцев обратились за помощью в Дом социальных услуг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайұлы и руководитель отдела социальных услуг учреждения Алматы Ынта Биаристанова рассказали о том, с какими вопросами обращаются алматинцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое социальное учреждение, открытое по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, оказывает более 750 госуслуг по принципу «одного окна».

По словам Данияра Алкебайұлы, Дом социальных услуг — это уникальный проект, который позволяет жителям города получать услуги государственного и социального характера по принципу «одного окна». Ежедневно здесь оказываются от 400 до 600 различных услуг населению. Всего же здесь можно получить более 750 видов госуслуг.

«С 7 по 15 июня в Дом социальных услуг обратились более 2700 человек по различным вопросам. К примеру, 1565 посетителям оказано содействие в трудоустройстве, еще 271 горожанин встал в очередь на жилье, 69 записались на обучение по «Бастау Бизнес», 32 решили свои вопросы, связанные с ОСИ. Всего оказано государственных услуг по 45 категориям», — сообщил Данияр Алкебайұлы.

В здании Дома соцуслуг объединено 11 госучреждений, что позволяет проводить процедуры и подписывать все необходимые документы, исключая излишнюю бумажную волокиту и бюрократию.

Руководитель отдела социальных услуг Дома социальных услуг города Ынта Биаристанова отметила, что в просторных залах посетителей принимают консультанты Управления социального благосостояния Алматы, Управления жилищной политики, Центра занятости населения, НАО Правительство для граждан «ЦОН», АГФ «Государственный центр по выплате пенсий», Управления миграционной службы Департамента полиции Алматы, Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции.

«В Дом социальных услуг можно обратиться за получением услуг в сфере жилищной политики, к примеру, встать на учет. Также здесь можно получить помощь по трудоустройству, назначению пособий, по предоставлению помощи пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, социально уязвимым слоям населения. Для получения госуслуг не требуется предварительная запись. Достаточно прийти, получить талон и дождаться приема консультантом и специалистом», - пояснила Ынта Биаристанова.

В Доме социальных услуг за один визит также можно решить такие вопросы, как постановка ребенка в очередь в детский сад, оформление адресной социальной помощи, получение справки об очередности на жилье и пенсионных накоплениях.

Как сообщила Ынта Биаристанова, в первые дни работы самыми востребованными услугами оказались вопросы по постановке в очередь на жилье, занятости населения, обучения на курсах «Бастау Бизнес».

В Доме социальных услуг работают также специалисты, которые окажут помощь людям с ограниченными возможностями в зонах самостоятельного обслуживания. Ранее люди с инвалидностью испытывали большие сложности в передвижениях между многочисленными организациями по всему городу.

Дом социальных услуг находится по проспекту Достык, чуть ниже проспекта Абая.