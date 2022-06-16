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    Около 3 млн тенге вернули потребителям в Мангистауской области

    16 Июня 2022, 19:48

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по защите прав потребителей по Мангистауской области с начала года возвращено населению 2 951 403 тенге. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель ведомства Рауан Мухаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, с начала года от жителей поступило 247 обращений, в том числе письменно - 64, через телеграм-бот – 15, на личном приеме – 72 и консультации по горячей линии - 81.

    Департаментом рассмотрено 247 обращений. Из них удовлетворено 35, разъяснения даны по 198 обращениям.

    «Анализ жалоб показывает, что есть много вопросов, возникающих при покупке некачественных товаров. Еще остро стоит проблема обмена и возврата товаров, некачественное оказания бытовых услуг, включая изготовление и ремонт мебели, отказа в возврате денег в сфере транспортных услуг, в том числе при возврате железнодорожных билетов», - сказал Рауан Мухаев.

    Департаментом с начала года проведены четыре проверки в отношении субъектов крупного предпринимательства. Так, поступили жалобы на ТОО «Arena-S» (Сулпак) и ТОО «Кари кз», в обоих случаях вынесены определения об устранении нарушения.

    Проверка также проводится в отношении ТОО «КаР-Тел» (Билайн) рассмотрена жалоба, руководство привлечено к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

    Свою вину признали в ТОО «Мечта-маркет», на которое поступала жалоба.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество Актау
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