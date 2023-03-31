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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Около 3,5 тысячи базовых станций 5G построят в Казахстане за пять лет

    31 Марта 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие несколько месяцев объемы покрытия сети 5G увеличат в нескольких городах Казахстана. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции «Развитие экосистемы 5G в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Генеральный директор Tele2/Altel Сергей Коньков объяснил, насколько быстро и широко технология 5G будет распространяться по стране.

    «По сути, мы взяли на себя обязательство по получению права на запуск технологии, получению частотного ресурса, мы взяли на себя обязательство по разворачиванию сети. Есть лицензионные обязательства на ближайшие пять лет. Мы должны будем построить порядка 3,5 тысячи базовых станций в ближайшие пять лет, что по текущему ландшафту обеспечивает покрытие более 80% потенциальных клиентов 5G. Это то, что случится стопроцентно. Это то обязательство, которое мы взяли перед государством», - сказал в ходе онлайн-конференции Сергей Коньков.

    Он напомнил, что первые сектора технологии 5G запущены в трех городах - Астане, Алматы и Шымкенте.

    «В Астане на ЭКСПО развернута первая базовая станция. Она всю территорию ЭКСПО не покрывает. С другой стороны, в ближайшие несколько месяцев в Астане и других городах объемы покрытия сильно увеличатся. В Астане, Алматы и Шымкенте мы говорим о 100+ базовых станциях, которые будут построены до конца этого года», - отметил спикер.

    Во время онлайн-конференции управляющий директор Astana Hub Абай Абсемет также отметил, что международный технопарк в прошлом году запустил инкубационную программу, в рамках которой около 10 проектов тестировали свои бизнес-кейсы касательно развития технологии 5G в Казахстане.

    Вместе с тем, в ходе мероприятия эксперты рассказали о мировых трендах развития 5G и перспективах для стартапов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Интернет Связь, ТВ, IT
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