Около 3,5 тысяч абитуриентов стали обладателями вакантных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 3,5 тысяч абитуриентов стали обладателями вакантных грантов на обучение в казахстанских вузах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Государственные образовательные гранты распределены среди абитуриентов, которые приняли участие в конкурсе, проходившем летом этого года.

Поступившие будут обучаться по таким направлениям, как «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», «Сельское хозяйство и биоресурсы».

«Ранжирование было проведено в соответствии с набранными баллами на летнем ЕНТ, то есть гранты присуждены на конкурсной основе по результатам имеющихся сертификатов ЕНТ. Отмечу, что процедура полностью автоматизирована. И теперь со второго семестра обладатели грантов могут обучаться в вузах бесплатно. При этом им не нужно сдавать никаких документов, так как все необходимые документы они сдавали летом», — сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Отметим, обладатели грантов могут скачать свидетельства о гранте, размещенные на сайте Национального центра тестирования, путем ввода ИИН и ИКТ.