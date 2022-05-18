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    Около 250 тыс. кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Мангистауской области

    18 Мая 2022, 01:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Мангистауской области ввели в эксплуатацию 247,7 тыс. кв. метров жилья. Об этом на брифинге сообщила и. о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айнур Манкешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в регионе строят несколько домов. К примеру, в Актау возводится 3-я очередь микрорайона Акку. Сейчас строят 227-квартирный жилой дом с общей площадью 17,056 тыс. кв. метров. В 18 микрорайоне областного центра ведется строительство жилых домов на 216 квартир. Проект из-за внесений изменений в ПСД переходит на 2023 год. Еще один дом строится в 19А микрорайоне Актау, в нем будет 432 квартиры», - проинформировала Айнур Манкешова.

    Кроме того, жилой дом на 160 квартир возводится в Жанаозене, а в городе Форт-Шевченко в 3-м квартале текущего года планируется сдать в эксплуатацию 3,9 тыс. кв. м жилья (72 квартиры).

    «К концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию 1 млн 50 тыс. кв. метров жилья. В частности, по государственному заказу будет построено 602 тыс. кв.м. коммерческого и 403 тыс. индивидуального жилья. По направлению «кредитное жилье» запланировано строительство 65,3 тыс. кв. м жилья на 1035 квартир. В 2022 году при условии полного предоставления средств планируется достроить 819 квартир (50,4 тыс. кв. м)», - сказала А. Манкешова.

    По ее словам, в текущем году центральными государственными органами одобрена реализация 16 проектов по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по 10 проектам определены подрядные организации и ведутся строительно-монтажные работы.

    Так, к примеру, ведется строительство электроснабжения новых жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района, еще строятся сети газоснабжения для новых жилых домов в сельском округе Батыр этого же района. Помимо этого, проводится газоснабжение новых жилых домов в селе Саин Шапагатов Тупкараганского района.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Строительство Жилье Мангистауская область
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