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    Около 250 человек пострадали от укусов клещей в СКО

    22 Мая 2023, 13:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала апреля зарегистрировали 248 укусов клещей. Показатель стремительно растет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 5 мая были зарегистрированы 94 человека с укусами клещей, на 22-е – уже 248. Из них 86 – дети в возрасте до 14 лет.

    «Клещи опасны как переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний. В том числе клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, туляремия, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка и другие. Одно из самых опасных является клещевой вирусный энцефалит. Сезонность заболевания связана с массовым выплодом клещей. Пик заболеваемости приходится на май-июнь. Вирус клещевого энцефалита передается человеку, в основном, через присасывание зараженных иксодовых клещей. Возникновение заболевания возможно и при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании мест укуса», - отметили в пресс-службе.

    Профилактической иммунизации подлежат лица, деятельность которых связана с пребыванием в природном очаге клещевого энцефалита. В прошлом году в регионе определили эндемичным по клещевом энцефалиту Айыртауский район.

    В апреле прошли и планируются в сентябре дезинсекционные противоклещевые мероприятия в селах Бесколь и Пеньково Кызылжарского района.

    Людям, подвергшимся укусам клещей, санитарные врачи рекомендуют обратиться в поликлинику по месту жительства для оказания медицинской помощи, консультации и наблюдения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Здравоохранение
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