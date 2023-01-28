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    Около 23 кг наркотиков изъяли при задержании преступной группы в Астане

    28 Января 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять человек, причастных к реализации и хранению наркотических средств, задержали в Астане. Преступная группа сбывала запрещенные вещества на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «Организатором группы является ранее судимый 37-летний мужчина, у которого в ходе обыска квартиры обнаружили и изъяли 8 килограммов расфасованного средства «гашиш», приготовленного для дальнейшей реализации, электронные весы, «зиплоки» и 450 000 тенге. Далее провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержали еще двоих членов преступной группы, которые хранили, фасовали наркотики и занимались их реализацией», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

    Также сотрудники полиции задержали еще двух человек, которые причастны к незаконному обороту наркотиков. В результате проведенной операции полицейские изъяли около 23 килограммов наркотических средств или более 46 тысяч разовых доз наркотиков.

    В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Все задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Астана Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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