Около 200 трудов Ахмета Байтурсынова было изучено в Турции с начала 2000-х годов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Турции Анкаре прошла международная конференция, посвященная 150-летию великого просветителя и основателя казахского языкознания Ахмета Байтурсынова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие под названием «Ахмет Байтурсынов - ученый всего тюркского мира» было приурочено к 150-летию реформатора национальной письменности казахов и прошло в рамках Дня языков народов Казахстана.

Научные труды А. Байтурсынова широко исследуются не только в нашей стране, но и в других тюркоязычных государствах. В Турции на сегодня имеется немало ученых-литературоведов, изучающих научно-просветительскую деятельность, жизненный путь и личность казахского поэта. Начиная с 2000-х годов, в Турции изучено около 200 трудов великого просветителя. Некоторые слова казахского литератора широко цитируются турецкими писателями.





В конференции приняли участие посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, председатель Евразийского союза писателей Якуп Омероглу, профессорско-преподавательский состав и докторанты турецких высших учебных заведений. Общественные деятели Турции обсудили творчество Ахмета Байтурсынова и сравнили его труды с работами разных поэтов и реформаторов тюркских стран.

В процессе мероприятия тюркологи местных вузов поделились с аудиторией накопленными знаниями о творчестве А. Байтурсынова и с научной точки зрения раскрыли основную идею работ казахского педагога и лингвиста.





«Казахская литература для нас очень важна. Мы стараемся всегда отмечать такие знаменательные даты в кругу наших братских народов. Сегодня мы посвятили целый номер журнала «Кардеш калемлер» («Братская рукопись») 150-летию легендарной личности А.Байтурсынова. В сентябрьском выпуске собраны более 30-ти статей о его жизненном пути, творчестве и научной деятельности», - сказал Я.Омероглу.

В завершение конференции стихи Ахмета Байтурсынова прочитали турецкие докторанты и под звучание домбры исполнили песни тех времен.

Мероприятия, посвященные 150-летию уникального казахского поэта-просветителя, продолжатся в стране до конца этого года.



