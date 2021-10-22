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    Около 20 школ закрылись из-за коронавируса в Азербайджане

    22 Октября 2021, 16:38

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - С начала возобновления очных занятий в Азербайджане из 4 432 общеобразовательных учреждений 19 школ были переведены в дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства образования и здравоохранения Азербайджане.

    В ведомстве отметили, что в настоящее время 433 класса продолжают онлайн-обучение, а в 72 классах, перешедших ранее на «удаленку», уже возобновились очные занятия.

    «До настоящего времени 3 477 (0,2%) из 1 595 108 учащихся и 2 494 (1%) из 229 871 преподавательского и технического персонала школ заразились COVID-19», - говорится в информации.

    Учитывая случаи заражения среди учащихся, в Минобразования Азербайджана призвали родителей привлечь к иммунизации своих детей старше 12 лет, имеющих к этому медицинские показания. В министерстве напомнили, что вакцинация подростков проводится в Бакинском оздоровительном центре только с согласия обоих родителей.

    В сообщении также отмечается, что наличие в данный момент более заразного «дельта-штамма коронавируса, а также сезонные изменения погоды увеличивают риск более широкого распространения пандемии.

    «В данном случае возникает необходимость введения третьей (бустерной) дозы для повышения иммунитета к вирусу. Учитывая это, считаем необходимым дополнительно привить получивших обе дозы вакцины учителей третьей дозой через шесть месяцев после введения второй», - говорится в совместном заявлении.

    Комментируя сложившуюся эпидситуацию в стране, в Минобразования проинформировали, что в настоящее время учебный процесс в общеобразовательных школах страны идет в соответствии с действующими правилами карантинного режима и в ближайшие недели не планируется перевод всех учебных заведений на дистанционный формат.

    «С целью обеспечения стабильности традиционного обучения важно соблюдать социальную дистанцию и санитарно-гигиенические правила. О дополнительном переводе классов и школ в онлайн-формат общественность будет регулярно информироваться», - подчеркивается в сообщении.

    Напомним, в Азербайджане с 22 сентября возобновились традиционные занятия в 1-4 классах, а 29 числа - в 5-11 классах, а также во всех учебных заведениях.

    Более 80% работников образования, работающих в общеобразовательных школах, прошли полную вакцинацию против COVID-19.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Образование Азербайджан Коронавирус в мире
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