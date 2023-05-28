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    Около 20 школ построят в рамках нацпроекта в Акмолинской области

    28 Мая 2023, 14:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в рамках нацпроекта «Комфортная школа» с 2023 по 2025 годы планируется построить порядка 20 школ. В этом году начнется строительство семи из них в Целиноградском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Акмолинской области, для обсуждения сотрудничества по строительству объектов было проведено очередное заседание Совета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ при РПП.

    В этом году в регионе в рамках нацпроекта «Комфортная школа» начнется строительство семи школ в Целиноградском районе. Застройщики уже определены. Два из них — строительные компании из города Кокшетау. В целом с 2023 по 2025 годы в рамках нацпроекта в регионе планируется построить около 20 школ.

    «На сегодняшнее заседание приглашены строительные компании, подрядные организации, а также производители строительных материалов и оборудования, которые должны внести свою лепту в реализацию такого масштабного проекта. Отмечу, что строительные компании Акмолинской области, выигравшие конкурсные процедуры, имеют огромный опыт строительства, в том числе социальных объектов. В целом участие как строительных компаний, так и производителей в национальном проекте окажет мультипликативный эффект для развития региона», - подчеркнул директор Региональной палаты Ерканат Мусылманбек.

    Присутствующие на совете компании-производители поделились опытом реализации своих проектов, а также рассказывали об имеющемся потенциале.


    «Сегодня мы собрали с целью состыковать как застройщиков, так и производителей. Надеемся, что с помощью мероприятия вам удастся найти варианты сотрудничества, что впоследствии придаст импульс развитию ваших компаний», - отметил председатель Совета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ Мухтар Есенов.

    Теперь строительные компании подпишут договоры с оператором нацпроекта Samruk-Kazyna Construction. По словам организаторов, такой договор позволит запустить все процессы одновременно - проектирование, закупка оборудования и строительство.

    Напомним, по итогам конкурсных процедур по проекту «Комфортная школа» определены строительные компании, которые будут осуществлять строительство 118 школ в 20 регионах страны. Национальный проект «Комфортная школа» направлен на ликвидацию аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования. Реализация проекта призвана также повысить качество образовательных услуг, устранить дисбаланс между регионами, селом и городом в доступе участников образовательного процесса к оборудованию, лабораториям, интернету и т.д.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Бизнес Акмолинская область Образование Строительство школа
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