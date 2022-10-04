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    Около 20 машин оказались затопленными нагонными водами Каспия

    4 Октября 2022, 21:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 20 машин оказались затопленными нагонными водами Каспийского моря в Атырауской области. Об этом стало известно из социальных сетей, где пользователи разместили видео с затопленными машинами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, в Исатайском районе недалеко от поселка Жанбай во время прилива нагонные воды Каспия вышли на глубину 2-3 километра.

    «В результате под водой остались оставленные на берегу машины и лодки рыбаков и охотников. Вода постепенно отступает. Силами самих рыбаков проводятся работы по отбуксировке машин на берег. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов», - сообщили в ДЧС.

    Всего, как сообщается в социальных сетях, в воде оказались около 20 автомобилей.

    Сегодня оставшихся в затопленных Каспием машинах двух человек спасли в Атырауской области.


    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Каспийское море
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