Около 20 машин оказались затопленными нагонными водами Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 20 машин оказались затопленными нагонными водами Каспийского моря в Атырауской области. Об этом стало известно из социальных сетей, где пользователи разместили видео с затопленными машинами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, в Исатайском районе недалеко от поселка Жанбай во время прилива нагонные воды Каспия вышли на глубину 2-3 километра.

«В результате под водой остались оставленные на берегу машины и лодки рыбаков и охотников. Вода постепенно отступает. Силами самих рыбаков проводятся работы по отбуксировке машин на берег. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов», - сообщили в ДЧС.

Всего, как сообщается в социальных сетях, в воде оказались около 20 автомобилей.

Сегодня оставшихся в затопленных Каспием машинах двух человек спасли в Атырауской области.



Кадр из видео

