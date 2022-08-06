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    • Около 2 млн тенге украли из дома жительницы Сарыагаша

    6 Августа 2022 12:01

    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Сарыагашского района задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

    В Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о квартирной краже. По словам потерпевшей, в ее дом проник неизвестный и похитил деньги в сумме 1,5 млн тенге и 600 долларов США. Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража».

    В целях раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции Сарыагашского района. Оперативники провели комплекс необходимых мероприятий, прочесали близлежащие территории и опросили очевидцев, а также проверили камеры видеонаблюдения.

    Спустя три дня, на основе собранных данных и вещественных доказательств, по подозрению в совершении кражи стражи порядка задержали местного жителя.

    Как выяснилось, домушник проник в дом потерпевшей ночью через окно и похитил деньги. Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

    В отношении молодого человека проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


    #Туркестанская область #Борьба с преступностью #МВД РК
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