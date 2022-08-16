Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Около 2 млн человек пострадали от сильной засухи в Китае

    16 Августа 2022 19:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Почти 2 млн человек с июля этого года прямо или косвенно пострадали от сильной засухи в ряде регионов Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    По его данным, в провинции Цзянси (Восточный Китай), начиная с середины июля, сильная засуха затронула более 1,38 млн человек. Почти 11 тыс. человек в разных районах этой китайской провинции испытывали трудности с доступом к питьевой воде.

    Во вторник в провинции Цзянси объявлен красный - максимальный уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

    Наряду с этим, в городе Чунцин (Юго-Западный Китай) от засухи пострадали более 600 тыс. человек. В понедельник муниципальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой объявил оранжевый уровень чрезвычайного реагирования в связи с критической ситуацией в ряде районов мегаполиса с водоснабжением.

    Засуха нанесла ущерб сельскохозяйственным культурам в этих административно-территориальных единицах КНР.

    Как ранее сообщалось, китайские власти выделили около $30 млн для оказания помощи по ликвидации последствий засухи в регионах страны.


    Фото: AFP PHOTO

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
    XX съезд Компартии Китая откроется 16 октября
    Китай намерен наладить полный цикл выращивания риса в космосе
    Найденный в Китае редкий вид рыбы угрожает экосистеме страны
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров