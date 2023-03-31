Около 180 фактов диспропорции в оплате труда иностранных и казахстанских работников выявили в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году выявлено 179 фактов диспропорции в оплате труда иностранных и казахстанских работников. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Трудовым кодексом, работодатель обязан обеспечить работникам равную оплату за равный труд, а также обеспечить производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации. Прокуроры областей, совместно с государственными инспекторами труда провели в 2022 году проверки 64 предприятий с численностью работников более 30 человек, привлекающих иностранную рабочую силу. В ходе проверки выявлены 179 фактов диспропорции в оплате труда», – сказал Толеген Оспанкулов.

Спикер привел примеры диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками. Так, в ТОО «CITIC Constuction» в Алматинской области зарплата инженера из Китая в 2,5 раза больше, чем у местного специалиста на аналогичной должности. В ТОО «Фиркрофт Инжиниринг Сервисез Лимитед» в Атырауской области зарплата инженера-проектировщика из Англии в 10 раз больше, чем у местного специалиста на аналогичной должности.

Также Толеген Оспанкулов сообщил, что выявлены: 399 фактов выполнения иностранцами работ, не предусмотренных разрешениями, 210 фактов невыполнения казахстанских требований в части обеспечения, 205 фактов несоответствия образования иностранных работников занимаемым ими должностям, 157 фактов выполнения иностранцами трудовых обязанностей без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

По выявленным фактам нарушений 263 должностных лица привлечены к административной ответственности, на них наложены штрафы на общую сумму 64,3 миллиона тенге. Кроме того, акиматами отозваны 390 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.

Ранее Толеген Оспанкулов сообщил, что на работодателей за нарушения трудового законодательства Казахстана наложено свыше 500 штрафов.



