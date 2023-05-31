Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 17 % занятых казахстанцев не имеют профессионального образования

    31 Мая 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 17 процентов занятых в стране не имеют профессионального образования. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на рынке труда 32 % самозанятого населения ограничены только образованием, полученным в школе. Этот уровень наблюдается в основном в сельской местности. Это приводит к низкой степени производительности, низкому внедрению инновационных технологий и развитию отрасли в будущем. Около 17 % занятых и 21 % безработных не имеют профессионального образования», - сказал Алтай Кульгинов в ходе выездного заседания Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций.


    По его словам, работодатели не обеспечивают своевременное повышение квалификации своих работников.

    «По данным официальной статистики, ежегодная численность квалифицированных работников не превышает 10 % от общего числа занятых», - добавил он.

    Алтай Кульгинов подчеркнул, что уровень подготовки кадров также низкий.

    «Около 40 % выпускников учебных заведений не находят работу. 49 % выпускников колледжей не работают по специальности», - отметил заместитель Премьер-министра.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области
    Летний лагерь открыли в городе Кульсары
    Свыше 186 тысяч школьников охватят летним отдыхом в Астане
    Повторный конкурс объявили на проектирование и строительство 62 комфортных школ
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана