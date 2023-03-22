Около 17 млн деревьев высадят в Жамбылской области в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Работы по озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов активно проводят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, по поручению Главы государства в рамках плана воспроизводства лесов и лесоразведения на территории Жамбылской области в течение 2021 - 2025 годов планируется посадить 140,8 млн саженцев.

«В минувшие два года было высажено 35,1 млн деревьев,- пояснил заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Башанов. - В следующие два года, с 2023 по 2025, планируется посадить 105,5 млн деревьев. Из этого числа 16 млн 655 тысяч деревьев высадят в этом году», - рассказал спикер.

На территории Жамбылской области завершены подготовительные к посадке деревьев работы. Подготовлено 5 670 га земли, учреждения полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, необходимыми для проведения посадочных работ.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке в населенных пунктах региона регулярно проводятся субботники. В субботниках уже приняли участие 8 700 жителей населенных пунктов региона, было собрано более трехсот тонн мусора на территории площадью 72,2 гектара.

В начале марта в Таразе объявлен двухмесячник по благоустройству города, рассказали в пресс-службе городской администрации. Аким города Бакытжан Орынбеков принял участие в посадке саженцев сосны и туи в массиве «Тункуруш». Поддержали благое дело волонтеры и активные жители областного центра.

«Радует, что число горожан, заинтересованных в благоустройстве родного города растет, - отметил Бакытжан Орынбеков. - Считаю, что каждый житель областного центра должен внести свой вклад в это дело. Ответственность за чистоту лежит на каждом из нас. В этом году по территории города планируется высадить 15 тысяч саженцев. Из них более 7 тысяч будут посажены весной, остальные осенью. Приглашаю всех земляков принять участие в озеленении родного края», - отметил аким города Тараза.