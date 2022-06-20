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    Около 150 мертвых бакланов обнаружили в Мангистауской области

    20 Июня 2022, 21:36

    ФОРТ-ШЕВЧЕНКО. КАЗИНФОРМ - Жители региона запечатлели на видео большое количество мертвых птиц в водоеме в районе города Форт-Шевченко. На место выехали специалисты нескольких ведомств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя отдела охотничьего хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбая Шапагатова, на месте специалисты обнаружили около 150 мертвых бакланов. С ледов физического воздействия на бакланах не было.

    «Птица не является краснокнижной. Люди тут ни при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты взяли пробу воды, воздуха и из туш птиц. О результатах дополнительных проверок сообщим после изучения взятых проб», - прокомментировал Турганбай Шапагатов.

    Это не первый случай гибели животных в Мангистауской области. В конце апреля на побережье Каспия обнаружили сразу 94 туши мертвых тюленей. Тогда обследования показали, что смертность определенной части тюленей могла произойти из-за неблагоприятных зимних условий. Позже нашли еще 64 туши тюленей и пяти осетров на берегу Каспия. В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел из-за сильного шторма. Недавно туши еще двух тюленей обнаружили на побережье Каспия.

    Фото: www.lada.kz

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Мангистауская область
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