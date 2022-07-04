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    Около 1200 грантов акима выделено в этом году в Нур-Султане

    4 Июля 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте акимата города Нур-Султана опубликован перечень вузов, в которых размещен государственный образовательный заказ по педагогическим, медицинским специальностям и гуманитарным дисциплинам. В этом году на эти направления выделено около 1200 грантов акима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств местного бюджета допускаются лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ.

    Так, на Едином национальном тестировании они должны набрать для поступления в национальные вузы не менее 65 баллов, в области образования «Педагогические науки» – не менее 75 баллов, «Здравоохранение» – не менее 70 баллов.

    Для поступления в другие вузы необходимо получить не менее 50 баллов, по «Педагогическим наукам» – не менее 75 баллов, «Здравоохранению» – не менее 70 баллов.

    В этом году выделены 1050 мест по педагогическим специальностям, 128 – по медицинским, 15 – по гуманитарным, в том числе исламоведению, теологии, религиоведению.

    Информацию о поступлении в резидентуру по медицинским специальностям можно получить здесь.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Образование Вузы Акимат
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