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    Около 100 млн тенге выделили на ремонт театра в СКО

    24 Января 2023, 23:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается ремонт русского драматического театра им. Н. Погодина. Из бюджета выделили дополнительно 98 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления культуры Досбол Абдриисов на своей странице в социальной сети сообщил, что сейчас в театре ремонтируют отопительную систему.

    «Руководство области поддержало проведение капитального ремонта системы электроснабжения, отопления, пожарной сигнализации, выделив 98 млн тенге из бюджета. Всего в этом году в регионе запланировали 12 проектов по ремонту объектов культуры на общую сумму 873 млн тенге. Из них 528 млн – по программе «Ауыл - Ел бесігі». 11 из 12 проектов находятся в районах», - написал Д. Абдриисов.

    В 2021-м году в драмтеатре впервые за 20 лет провели капитальный ремонт. Выделили на это более 200 млн тенге. Привели в порядок фасад, гардеробные, второй этаж, кулуары, обновили потолок, стены, пол, поменяли освещение. Тогда во время презентации обновленного здания акиму области К. Аксакалову директор театра Спартак Рамазанов говорил о ремонте отопительной и электросистем.


    Кадр из видео/ instagram.com/dossarystan

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура Ауыл – Ел бесігі
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