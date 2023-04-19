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    Около 100 казахстанских сериалов продано в 20 стран в прошлом году

    19 Апреля 2023, 17:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали рассказал, покупают ли казахстанские сериалы другие страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках отечественных сериалов предусмотрены соответствующие темы. Например, семейные ценности, уважение к старшим, внимание к младшим, человек труда – такие направления внедряются в сериалы», - сказал Дархан Кыдырали на совещании в Сенате по вопросам роли и места СМИ и социальных сетей в формировании государственной идеологии.

    В этой связи министр отметил, что отечественные сериалы пользуются спросом за рубежом.

    «Наши сериалы пользуются большим спросом на внутреннем и на международном рынках. Только в прошлом году было продано около 100 сериалов в 20 стран. Есть спрос на анимационные фильмы, снятые в Казахстане», - добавил Дархан Кыдырали.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИОР Кинематограф
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