Около 100 казахстанских сериалов продано в 20 стран в прошлом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали рассказал, покупают ли казахстанские сериалы другие страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках отечественных сериалов предусмотрены соответствующие темы. Например, семейные ценности, уважение к старшим, внимание к младшим, человек труда – такие направления внедряются в сериалы», - сказал Дархан Кыдырали на совещании в Сенате по вопросам роли и места СМИ и социальных сетей в формировании государственной идеологии.

В этой связи министр отметил, что отечественные сериалы пользуются спросом за рубежом.

«Наши сериалы пользуются большим спросом на внутреннем и на международном рынках. Только в прошлом году было продано около 100 сериалов в 20 стран. Есть спрос на анимационные фильмы, снятые в Казахстане», - добавил Дархан Кыдырали.



