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    Около 10 тысяч материалов опубликовали СМИ в период агиткампании – МИОР

    17 Марта 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков сообщил о том, какая работа проводилась ведомством по мониторингу СМИ, которые освещали деятельность кандидатов и политических партий во время агитационной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство информации и общественного развития поставило перед собой три задачи: обеспечить политическим партиям и участникам предвыборной гонки равные условия для осуществления деятельности в агитационный период, проведение широкой информационной разъяснительной работы, обеспечить соблюдение СМИ и онлайн-платформ требования выборного законодательства. Для решения этих задач министерством проводился постоянный мониторинг информационного поля», - сказал Канат Искаков на заседании ЦИК.

    В частности, с 18 февраля по сегодняшний день мониторингом было охвачено 576 республиканских и региональных СМИ, в том числе 48 телеканалов, 386 газет и 142 интернет-ресурса. То есть, министерством было охвачено 95-96 % информационного поля.

    «По итогам мониторинга в период агитационной кампании в СМИ было размещено около 10 тысяч материалов, посвященных деятельности политических партий и предвыборных штабов, из которых на телевидении более 5 тысяч, в печатных изданиях - порядка 2,5 тысяч и на интернет- ресурсах тоже 2,5 тысячи», - добавил Канат Искаков.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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