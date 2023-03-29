Около 1 тысячи призывников разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области обсудили проблемные вопросы призывной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя департамента по делам обороны Марат Каримов сообщил, что наряд на весенний призыв на срочную воинскую службу по области - 555 человек. Есть риск невыполнения плана. Одна из проблем – негативное отношение к призыву и со стороны молодых людей, и их родителей.

«Имеются многочисленные факты того, что призывники, состоящие на воинском учете, не проживают по месту регистрации, адрес фактического проживания своевременно не сообщают. Многие родители негативно относятся к призыву сыновей на срочную воинскую службу и зачастую умышленно скрывают информацию о местонахождении призывника. Не установлено точное местонахождение 967 призывников, состоящих на воинском учете в местных органах военного управления области», - сказал Марат Каримов.

Многие пережидают кампанию в соседней России. По словам Марата Каримова, в соседних регионах РФ находятся сейчас около 250 североказахстанцев призывного возраста.

«В результате демографических процессов происходит уменьшение призывного ресурса области. За 10 лет он сократился с 38 до 16 тысяч призывников. Годовой наряд на призыв граждан стал меньше на 15 %. Более того, из общего количества призывников, проходящих медицинскую комиссию, годными без ограничений являются всего 15%. Не годны к воинской службе в мирное время - 40%», - отметил Марат Каримов.

Он добавил, что в целях качественного и полного выполнения плана призыва департамент по делам обороны постоянно проводит мероприятия по установлению и доставке призывников, уклоняющихся от явки на призывные пункты. Управлению образования области предложили рассмотреть вопрос о возможности досрочной сдачи выпускных экзаменов студентам колледжей, изъявивших желание призваться весной на срочную воинскую службу.



