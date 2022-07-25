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    Около 1 тыс. 200 нелегальных мигрантов прибыло в Италию за сутки

    25 Июля 2022, 10:37

    РИМ. КАЗИНФОРМ – По данным властей, в Италию прибыло около 1 тыс. 200 нелегальных мигрантов в субботу из Ливии и Туниса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Официальные лица сообщают, что 674 человека были спасены и пять тел погибших извлечены из переполненной рыбацкой лодки у берегов итальянской области Калабрии. В тот же день еще 522 человека были спасены с 15 лодок и доставлены на небольшой итальянский вулканический остров в Средиземном море Лампедуза, который считается одним из главных портов прибытия людей, желающих попасть в Европу. Среди спасенных были незаконные мигранты из Афганистана, Пакистана, Судана, Эфиопии и Сомали.

    Каждый год береговая охрана и неправительственные организации спасают в море сотни терпящих бедствие людей. Многие мигранты совершают опасный переход на самодельных судах, поставляемых контрабандистами, и часто остаются брошенными посреди моря, когда лодки выходят из строя.

    По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в 2021 году в Средиземном море и северо-западной Атлантике было зарегистрировано 3 тыс. 231 человек, которые погибли, либо пропали без вести.

    Фото: bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Италия Мировые новости мигранты
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