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    Около 1,5 тонны национальных блюд приготовили для жезказганцев к Наурызу

    23 Марта 2023, 00:30

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Жители Улытауской области соревновались в приготовлении национального блюд к Наурызу. Около 1,5 тонны наурыз-коже, плова и баурсаков были бесплатно розданы жителям на центральной площади в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Улытауской области начали праздновать Наурыз с раннего утра. Около 60 юрт открыли свои двери для посетителей, а внутри жителей Жезказгана угощали национальными блюдами. В этот солнечный весенний день люди в праздничном настроении стекались на центральную площадь.

    Праздничное представление Наурыз Думан началось с парада. По центральной площади прошли верблюд, на котором восседала Мать-земля, десятки всадников на лошадях , повозки, охотники с ловчими птицами и борзыми – в общей сложности около 200 человек. Среди них были и герои казахских эпосов – Тазша бала, Алдар Косе, Мыстан кемпир. Колонну возглавлял Кыдыр баба, который благословил собравшихся.

    Перед собравшимися выступили местные артисты, они исполняли казахские песни. Также среди жителей разыграли призы. Лучшие исполнители народной песни были награждены памятными подарками. Были показаны ритуалы, демонстрировались казахские народные обычаи и традиции.

    В этноауле мастера-ремесленники представили перед публикой свои изделия. На празднике не обошлось и без национальных игр. Определились сильнейшие по қазақ күресі, армрестлингу, қой көтеру, перетягиванию каната, асық ату.

    В течение дня на центральной площади Жезказгана в таких конкурсах, как баурсак шоу, фестиваль наурыз-коже, плов-пати, самые вкусные блюда и шеф-поваров определял народ. А приготовленными блюдами угощали всех желающих.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Наурыз
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