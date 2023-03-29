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    Оказывать АСП малоимущим продолжат в Казахстане

    29 Марта 2023, 10:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приоритетной задачей остается поддержка социально уязвимых категорий граждан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы. В этом должна проявляться справедливость государства и солидарность общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Особое значение, по мнению Главы государства, имеет защита материнства и детства.

    «По моему поручению с начала текущего года период выплат по уходу за ребенком был увеличен с 1 года до 1,5 лет. В этом году также пересмотрен социальный пакет, который ранее выдавался детям из малообеспеченных семей от 1 года до 6 лет. Свыше 100 тысяч детей теперь получают эту поддержку деньгами», - отметил Президент.

    «Кроме того, сегодня выплачиваются пособия более полумиллиону многодетных семей, активно ведется подготовка к реализации моей инициативы «Нацфонд – детям», которую я инициировал в прошлом году. Государство продолжит оказывать малоимущим гражданам адресную социальную помощь», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в Астане проходит первая сессия Парламента РК VIII созыва.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Социальная поддержка Токаев Касым-Жомарт АСП
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