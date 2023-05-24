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    Окаменелости доисторического «морского монстра» обнаружили высоко в горах

    24 Мая 2023, 01:00

    ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Китайские ученые обнаружили окаменелости гималайязавра, доисторического глубоководного хищника, на высоте примерно 4 000 метров над уровнем моря в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Два образца окаменелостей гималайязавра были найдены недалеко от города Гангкар примерно в 100 километрах от лагеря альпинистов на горе Джомолунгма (Эверест), самой высокой вершине в мире.

    Гималайязавр — вымершая рептилия, которая господствовала в море 210 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров на суше. Обладая длинным ртом, острыми зубами и длиной тела более 10 метров, эти гигантские рептилии были быстрыми пловцами и в основном питались рыбой и другими беспозвоночными.

    Китайские исследователи впервые обнаружили окаменелости этого вида в 1960-х годах во время исследований в районе горы Джомолунгма, которая поднялась из морских глубин в результате столкновения тектонических плит.

    Последнее открытие было сделано ранее в этом году группой ученых из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук.

    Окаменелости содержат хорошо сохранившиеся позвонки и ребра, которые были редкостью в предыдущих находках. Поперечное сечение позвонка гималайязавра размером с бейсбольную кепку. Для сравнения, поперечное сечение позвонка человека не превышает размеров небольшой монеты.

    Исследователи планируют отделить окаменелых гималайязавров от окружающих пород и детально изучить окаменелости с помощью микроскопов и компьютерной томографии (КТ).

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Китай
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