Охраняемый лес в Павлодарской области незаконно отдали охотникам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Резервату «Ертіс орманы» в павлодарской области нанесен ущерб около 80 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Природоохранные прокуроры обнаружили, что в охранной зоне «Ертіс орманы» незаконно находились охотничьи хозяйства Павлодарской области.

«В 2022-м освободили около 1 тыс. га охотничьих угодий в Щербактинском и районе Аккулы, незаконно предоставленных охотпользователю местными исполнительными органами», – рассказал прокурор специализированной природоохранной прокуратуры области Арысланбек Баяндинов.

Угодья находились в пределах границ охранной зоны резервата «Ертіс орманы». На этой территории, как в реликтовом лесу резервата, охота запрещена.

Собеседник добавил, что в этом году за незаконную охоту двух человек привлекли к уголовной ответственности и 250 – к административной.

«Мы предложили закрепить выше 1,5 млн га за охотпользвателями, – дополнил собеседник. – Здесь на протяжении длительного времени отсутствовали охотничьи хозяйства, соответствующая охрана, и животный мир подвергался браконьерскому лову».

За охотничий сезон только за два месяца на этих землях зарегистрировали 18 фактов браконьерства.





Фото: pavlodarnews.kz