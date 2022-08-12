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    • Охраняемый лес в Павлодарской области незаконно отдали охотникам

    12 Августа 2022 21:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Резервату «Ертіс орманы» в павлодарской области нанесен ущерб около 80 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Природоохранные прокуроры обнаружили, что в охранной зоне «Ертіс орманы» незаконно находились охотничьи хозяйства Павлодарской области.

    «В 2022-м освободили около 1 тыс. га охотничьих угодий в Щербактинском и районе Аккулы, незаконно предоставленных охотпользователю местными исполнительными органами», – рассказал прокурор специализированной природоохранной прокуратуры области Арысланбек Баяндинов.

    Угодья находились в пределах границ охранной зоны резервата «Ертіс орманы». На этой территории, как в реликтовом лесу резервата, охота запрещена.

    Собеседник добавил, что в этом году за незаконную охоту двух человек привлекли к уголовной ответственности и 250 – к административной.

    «Мы предложили закрепить выше 1,5 млн га за охотпользвателями, – дополнил собеседник. – Здесь на протяжении длительного времени отсутствовали охотничьи хозяйства, соответствующая охрана, и животный мир подвергался браконьерскому лову».

    За охотничий сезон только за два месяца на этих землях зарегистрировали 18 фактов браконьерства.


    Фото: pavlodarnews.kz
    #Павлодарская область #Происшествия #Экология #Безопасность #Животные #Природа
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