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    Охранники крупнейшего аэропорта Великобритании уйдут на 10-дневную забастовку

    18 Марта 2023, 16:15

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пассажиры, прибывающие в аэропорт Хитроу и вылетающие из него, столкнутся с задержками рейсов и огромными очередями из-за забастовки сотрудников службы безопасности крупнейшей в Великобритании воздушной гавани, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Более 1400 охранников Хитроу, являющихся членами профсоюза Unite, проголосовали за забастовку, которая продлится 10 дней, начиная с 31 марта. Стачка охватит начальный период школьных каникул и завершится в пасхальное воскресенье 9 апреля.

    «Работники аэропорта Хитроу получают нищенскую зарплату, в то время как генеральный директор и топ-менеджеры получают огромные оклады. Именно работники аэропорта являются основой его успеха. Они заслуживают справедливого повышения заработной платы», - сказала генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм.

    «Наши члены просто не в состоянии свести концы с концами из-за низкой заработной платы, выплачиваемой в Хитроу. Они вынуждены бастовать из-за нужды, а не из-за жадности», - добавила она.

    В забастовке примут участие охранники, работающие в пятом терминале аэропорта, который используется исключительно авиакомпанией British Airways, и сотрудники, отвечающие за проверку всех грузов, поступающих в Хитроу.

    В заявлении администрации воздушной гавани говорится, что аэропорт будет открытым и работоспособным, несмотря на забастовку. В среднем Хитроу обслуживает более 128 тысяч человек в день или 536 рейсов ежедневно по 214 направлениям.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания Аэропорт Мировые новости
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