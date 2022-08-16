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    Ограничительные меры по коронавирусу ослабили в Нур-Султане

    16 Августа 2022 23:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое постановление с учетом снижения случаев заболеваемости КВИ среди населения Нур-Султана и переходом города в «зеленую» зону подписала во вторник заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает МИА «Казинформ».

    Согласно документу, рекомендуется ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

    Госорганам и предпринимателям поручено обеспечить:

    - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции;

    - организацию работы по проведению дезинфекционных мероприятий, бесперебойной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и соблюдению режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

    Предыдущее постановление главсанврача столицы от 21 июля, в котором говорилось о переводе на дистанционный формат совещаний, переводе на онлайн-режим работы беременных, сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и контактных лиц, а также о проведении мероприятий с совмещением групп и классов, утратило силу.

    За прошедшие сутки в Нур-Султане выявили 178 заболевших КВИ. В «зеленой» зоне столица находится с 12 августа.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    #Нур-Султан #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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