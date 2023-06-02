Ограничить время работы баров и ночных клубов предложили в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов предложил ограничить время работы баров, ночных клубов и заведений, реализующих алкоголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства подчеркнул, что на криминогенную обстановку в городе влияет бесконтрольная реализация спиртного.

«В городе тысячи кафе, баров, ночных клубов. Это значительная сфера предпринимательства. Не все их владельцы создают безопасные условия пребывания своих клиентов. В них периодически совершаются преступления, правонарушения. Я уже не говорю о ежедневных нарушениях тишины. В прошлом году полиция выезжала на 13 тысяч таких сообщений. В этом году – на 4,5 тысячи. Отвлекаются наши силы, средства, затрачивается время, ГСМ. Патрульные и участковые превратились в обслуживающий персонал этих заведений. Только в один из баров столицы поступило 352 вызова по кражам, хулиганствам, групповым дракам», - сказал он на встрече с активом Астаны.

По словам министра, для владельцев заведений, штраф в размере 10 МРП – несущественный. Лишение лицензии на реализацию алкогольной продукции они обходят тем, что переоформляют их на другое лицо. Местное население видит беспомощность власти, а часть граждан – воспринимает как покровительство.

«Вторая проблема - отсутствие временных ограничений. Сейчас в городе почти 80% правонарушений совершается после полуночи. Во-первых, решением маслихата определить время работы увеселительных заведений, реализующих алкоголь в жилых домах до 23:00, в отдельно стоящих зданиях – до 02:00. Мы должны понимать, что на чаше весов безопасность граждан. Положительный опыт есть. От заведений, работающих до 24:00, за последние 3 года в полицию не поступило ни одного сообщения о нарушении общественного порядка», - добавил спикер.



