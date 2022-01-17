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    Ограничиться обливанием и раздачей освященной воды на Крещение предложили восточноказахстанцам

    17 Января 2022, 22:07

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 19 января православные всего мира празднуют День Крещения Господня. В этом году было много вопросов по проведению обрядов в этот день. Как безопасно и с соблюдением санитарных норм будет организованы мероприятия, рассказали на брифинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Алин Галымбек отметил:

    «В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с увеличением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в области и распространением варианта штамма коронавируса «Омикрон» в республике, в ВКО действуют ограничительные меры, регламентированные постановлением главного государственного санитарного врача ВКО №1 от 17 января 2022 года. Запрещены все коллективные мероприятия на объектах религиозных объединений. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО в период празднования Крещения, призывает граждан соблюдать требования ограничительных мер ине посещать места массового погружения в воду (в прорубь), тем самым, не создавать массовое скопление людей».

    Населению было предложено ограничиться индивидуальным обливанием и раздачей освященной воды, в местах проведения забора воды соблюдать социальную дистанцию между людьми не менее 1,5-2 метра. Ограничить одновременное присутствие людей в православных храмах (не более 10 человек), не допуская массового их скопления.

    «Я бы хотел привлечь внимание к тому, чтобы прихожане воспринимали крещенский праздник как духовное мероприятие. Купание в ледяной воде отнюдь не является обязательным условием празднования Крещения Господня. Праздник отмечается молитвой, посещением церкви, благопристойным поведением и добрыми делами», - отметил клирик Андреевского Кафедрального собора Иерей Константин Дьяков.

    По данным заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, в крещенскую ночь спасатели будут патрулировать на водоемах области и обеспечивать безопасность граждан.

    «Наши сотрудники будут проводить разъяснительные беседы и правилах поведения на льду, объяснять, что лучше купаться дома, чем в несанкционированных местах, особенно семьям с маленькими детьми», - добавил он.

    Пресс-секретарь департамента полиции ВКО Татьяна Карпова напомнила о соблюдении общественного порядка и ответственности за его нарушение, а также распитие спиртных напитков в общественных местах.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Религия Безопасность Общество Коронавирус в РК МЧС
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