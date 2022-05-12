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    Ограничены к распространению 673 интернет-ресурса в РК

    12 Мая 2022, 21:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

    Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

    Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы.

    За период с 1 по 30 апреля, в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», предписаниями уполномоченного органа ограничены к распространению 673 интернет-ресурса и ссылок.

    По видам нарушений:

    - пропаганда экстремизма – 5;

    - распространение порнографии – 133;

    - пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров – 20;

    - игорный бизнес – 272;

    - реклама – 24;

    - административное правонарушение – 4;

    - мошенничество – 197;

    - размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 18.

    Кроме того, Комитетом проводится работа по постановке на учет СМИ.

    За апрель в Казахстане зарегистрировано 22 СМИ, из которых 7 составляют периодические печатные издания, 14 - информационные агентства и сетевые издания, 1 - иностранный телеканал. 38 СМИ прошли переучет.

    По состоянию на 3 мая 2022 года в Казахстане зарегистрировано 5173 СМИ, из которых 3672 составляют периодические печатные издания, 191 – телеканалы, 84 – радио, 948 – информационные агентства и сетевые издания.

    4895 – отечественные СМИ,

    278 – иностранные СМИ.

    Наиболее многочисленной группой остаются печатные издания – 3672 от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2179 и журналов – 1493.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Интернет СМИ Связь, ТВ, IT Безопасность МИОР
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