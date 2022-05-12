Ограничены к распространению 673 интернет-ресурса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.
Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.
Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы.
За период с 1 по 30 апреля, в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», предписаниями уполномоченного органа ограничены к распространению 673 интернет-ресурса и ссылок.
По видам нарушений:
- пропаганда экстремизма – 5;
- распространение порнографии – 133;
- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров – 20;
- игорный бизнес – 272;
- реклама – 24;
- административное правонарушение – 4;
- мошенничество – 197;
- размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 18.
Кроме того, Комитетом проводится работа по постановке на учет СМИ.
За апрель в Казахстане зарегистрировано 22 СМИ, из которых 7 составляют периодические печатные издания, 14 - информационные агентства и сетевые издания, 1 - иностранный телеканал. 38 СМИ прошли переучет.
По состоянию на 3 мая 2022 года в Казахстане зарегистрировано 5173 СМИ, из которых 3672 составляют периодические печатные издания, 191 – телеканалы, 84 – радио, 948 – информационные агентства и сетевые издания.
4895 – отечественные СМИ,
278 – иностранные СМИ.
Наиболее многочисленной группой остаются печатные издания – 3672 от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2179 и журналов – 1493.