Ограничены к распространению 673 интернет-ресурса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы.

За период с 1 по 30 апреля, в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», предписаниями уполномоченного органа ограничены к распространению 673 интернет-ресурса и ссылок.

По видам нарушений:

- пропаганда экстремизма – 5;

- распространение порнографии – 133;

- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров – 20;

- игорный бизнес – 272;

- реклама – 24;

- административное правонарушение – 4;

- мошенничество – 197;

- размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 18.

Кроме того, Комитетом проводится работа по постановке на учет СМИ.

За апрель в Казахстане зарегистрировано 22 СМИ, из которых 7 составляют периодические печатные издания, 14 - информационные агентства и сетевые издания, 1 - иностранный телеканал. 38 СМИ прошли переучет.

По состоянию на 3 мая 2022 года в Казахстане зарегистрировано 5173 СМИ, из которых 3672 составляют периодические печатные издания, 191 – телеканалы, 84 – радио, 948 – информационные агентства и сетевые издания.

4895 – отечественные СМИ,

278 – иностранные СМИ.

Наиболее многочисленной группой остаются печатные издания – 3672 от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2179 и журналов – 1493.