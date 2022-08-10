Ограничения ввели в крупных городах СУАР из-за вспышки коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР с населением более 4 млн человек, ввели пятидневные ограничения из-за вспышки коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение местного штаба по борьбе с эпидемией.

Начиная со вторника, жителям шести районов города Урумчи ограничен выход на улицу. Вводится «статическое управление» в административном центре СУАР и будет строго соблюдаться принцип «один вход и выход» для жилых кварталов, вплоть до отдельных дворов.

Персонал муниципальных государственных органов и учреждений всех уровней переводится на удаленный режим работы. Открыты будут только сельскохозяйственные рынки, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и больницы. Временно приостановлено движение городского общественного транспорта. Меры приняты на фоне ситуации с коронавирусом.

Как отмечается в уведомлении, в течение пяти дней, без крайней необходимости вводится запрет на выезд/въезд из/в г. Урумчи. При этом авиа -, авто - и железнодорожное сообщение будут работать в обычном режиме.

Ковидные ограничения также ввели в городе Инин (СУАР КНР) с населением почти в 500 тыс. человек.

По последним данным, в общей сложности, с конца июля в СУАР выявлено более 500 бессимптомных носителей коронавируса. Большинство из них – в городе Инин (405). Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в других крупных населенных пунктах Синьцзяна – городах Урумчи, Хотан, Турфан, Аксу, Болэ и Хами, а также в округах Кашгар, Тачэн и Алтай.

За минувшие сутки в СУАР зарегистрировано более 120 бессимптомных носителей коронавируса, из них более 70 – в городе Инин.



