Ограничения на работу ТРЦ, парков и магазинов сняли в Ташкенте в связи с потеплением

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана в связи с потеплением и улучшением ситуации с энергоснабжением сняты ограничения на время работы ТРЦ, парков и магазинов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы хокимията Ташкента, с 16 января в связи с аномально холодной погодой администрацией города в целях бесперебойного снабжения населения электроэнергией и газом было рекомендовано перевести на сокращенный режим работы (с 10:00 до 17:00) все торговые и сервисные точки, ТРЦ и парки. Исключение делалось для продуктовых магазинов и предприятий общественного питания.

«С учетом повышения температуры воздуха и стабилизации ситуации все предприятия могут вести свою деятельность в обычном режиме работы», - сообщает столичная администрация.

Как сообщалось ранее, нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

На фоне продолжающихся морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева. В целях повышения энергоэффективности жилого фонда правительство Узбекистана намерено утеплить более 30 тыс. многоэтажных домов базальтовым покрытием и перевести их на альтернативные источники энергии.





Фото:pikabu.ru



