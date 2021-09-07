Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ограничения на экспорт сырья могут ввести в Казахстане

    7 Сентября 2021, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированных мерах по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках мер по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары предусматривается введение, при необходимости, ограничений на экспорт сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, будет обеспечено заблаговременное утверждение комплексных тарифов на медуслуги и предельных цен на ряд медицинских товаров.

    «Будут реализованы конкретные меры по наращиванию производств с высоким уровнем импорта инфляции, в том числе строительных материалов и продукции легкой промышленности. В рамках денежно-кредитной политики будет усилен фокус на реализации антиинфляционных мер, в том числе путем усиления контроля над объемом ликвидности в экономике», - отметил Премьер.

    «Все эти меры позволят в оперативном порядке до конца текущего года стабилизировать цены на непродовольственные товары и платные услуги и обеспечить контроль над общим уровнем инфляции», - добавил Аскар Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами