Ограничения на экспорт сырья могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированных мерах по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках мер по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары предусматривается введение, при необходимости, ограничений на экспорт сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, будет обеспечено заблаговременное утверждение комплексных тарифов на медуслуги и предельных цен на ряд медицинских товаров.

«Будут реализованы конкретные меры по наращиванию производств с высоким уровнем импорта инфляции, в том числе строительных материалов и продукции легкой промышленности. В рамках денежно-кредитной политики будет усилен фокус на реализации антиинфляционных мер, в том числе путем усиления контроля над объемом ликвидности в экономике», - отметил Премьер.

«Все эти меры позволят в оперативном порядке до конца текущего года стабилизировать цены на непродовольственные товары и платные услуги и обеспечить контроль над общим уровнем инфляции», - добавил Аскар Мамин.