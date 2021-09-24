Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Ограничения и вакцинация способствовали выходу ЗКО из «красной» зоны - замакима

    24 Сентября 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники, педагоги, государственные служащие 100% привились от коронавируса в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил заместитель акима региона Айдар Нуралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала компании вакцинации привито первым компонентом – 218 050, вторым компонентом привито – 190 469 человек», - сообщил Айдар Нуралиев в ходе брифинга в СЦК.

    «На сегодняшний день медицинские работники, педагоги, государственные служащие охвачены прививкой против коронавирусной инфекции практически на 100%, также дополнительно увеличиваем количество выездных прививочных пунктов», - отметил заместитель акима.

    «Как мы видим, принятые ограничительные меры, а также поэтапная вакцинация дали положительные результаты, способствовали снижению заболеваемости и выходу области из «красной» зоны», - подчеркнул А. Нуралиев.

    Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом снизилась в Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Акимат Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске