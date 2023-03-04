Ограничения движения сняты на трассах в нескольких регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 7 участках республиканских трасс открыто движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КазАвтоЖол.

Так, в Абайской области движение открыто на а/д «Омск-Майкапчагай» км. 587-733, уч. гр. Павлодарской обл.-г.Семей.

В Акмолинской области открыта трасса между Астаной и Щучинском.

В Актюбинской области движение открыто на а/д «Самара-Шымкент» км. 776-965, уч. АЗС «Экоойл»-п.Карабутак.

В ВКО движение открыто на а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай.

В Карагандинской области движение открыто на а/д «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл. п. Ботакара

В Павлодарской области движение восстановлено на а/д «Омск-Майкапчагай» км. 520-587, уч. п.Джамбул-гр.Абайской обл. Кроме того, движение открыто на а/д «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км. 0-231, уч. п.Калкаман-гр.Карагандинской обл.